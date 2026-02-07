7日未明、三重県鈴鹿市のコンビニエンスストアで女性店員を刃物で刺し、たばこを奪ったとして、男が逮捕されました。強盗殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、鈴鹿市の無職・田中蒼馬容疑者（28）です。警察によりますと、田中容疑者は7日午前3時過ぎ、自宅近くのコンビニで、女性店員（32）を刃物で刺して、たばこを奪った疑いがもたれています。店員は複数回刺され、内臓に達する深さの傷もありましたが、命に別条はないということ