テレビ朝日系「見取り図じゃん」が５日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」をテーマに進行。ピン芸人・岡野陽一は「私の意見」として「何がとか言わないですけど。ルール厳しめのお店ってあるじゃないですか？あれって。みんな、何で行くんですか？」と話した。盛山が「飲食店とか？分かりやすい所で言うと、ラーメン店とかさ」と聞くと