映画「ブルーロック」（瀧悠輔監督）製作報告会が7日、都内で開かれた。主人公・潔世一役を演じる主演の高橋文哉（24）は、3カ月の撮影を終え、登壇。「実写化、役をやって欲しいとお話を頂いたのは約3年前のお話。宿った覚悟、プレッシャー、ワクワク…入り交じった中、ここに立っています。作品が頭から離れたことが1日もない。僕なりのエゴで向き合ったつもり」と答えた。席上で、公開日は8月7日に決まったと発表。サッカー元日