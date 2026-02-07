日清オイリオグループは、「日清MCTオイル」のアンバサダーに就任した、なかやまきんに君が店長を務める体験型カフェ「珈琲と脂肪燃焼by NISSIN OilliO」を東京・渋谷区神宮前のRand表参道にオープンした。6日のオープニングイベントには、なかやまきんに君が登場。約5年前から「日清MCTオイル」を愛用しているという、なかやまきんに君が「パワー」の合言葉とともに「日清MCTオイル」を珈琲に注ぐパフォーマンスを披露した。