ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜バンクーバー線を期間増便する。月・水・金・土曜の週4往復に加え、4月28日から10月20日まで火曜を追加し、週5往復を運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。追加便の航空券の販売は、2月4日正午から開始している。■ダイヤZG22東京/成田（15：55）〜バンクーバー（08：30）／火ZG21バンクーバー（10：30）〜東京/成田（12：40+1）／火