東海3県では9日にかけて平地でも雪が降る所がある見込みで、気象台は三重県で大雪となる可能性があるとして、注意を呼び掛けています。東海3県は強い冬型の気圧配置で上空に強い寒気が流れ込み、9日午前中にかけて平地でも雪が降る所がある見込みで、三重県では警報級の大雪となる可能性があります。8日午後6時までの24時間に予想される降雪量は、、いずれも多い所で岐阜県の山地で40センチ、平地で10センチ、三重県で10セン