全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅改札内地下1階、グランスタ東京のビアホール店『Tokyo Station Beer Stand』です。ビールを様々な飲み方で楽しめる！ビール好きで改札をくぐったならば、ここはぜひチェックいただきたい。アサヒスーパードライやマルエフを様々な飲み方で楽しめる。キュッと飲んで気合一発！車内へ向かえる。『Tokyo Station Beer Stand』グランスタ