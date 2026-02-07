2026年２月７日に開催されたJ１百年構想リーグEASTの第１節で、FC東京が鹿島アントラーズを迎えた一戦（結果は１−１。FC東京がPK戦を５−４で制す）。そこで異質な存在感を示したのが、鹿島の鈴木優磨だ。４−４−２システムで２トップの一角を担った鈴木は前半、組み立てに絡みつつシャドー的な役割もこなしていた。守備の局面ではハイプレスを実践し、チームメイトに指示しながら的確にボールを動かす様は相変わらず素晴ら