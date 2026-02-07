横浜F・マリノスは２月６日、J１百年構想リーグのEAST第１節で、FC町田ゼルビアとホームで対戦。２−３で競り負け、開幕戦を落とした。マリノス史上最長８年連続で主将を務める喜田拓也は、ベンチスタートとなったため、この日キャプテンマークを巻いたのは、ジョルディ・クルークスだった。32歳のベルギー人レフティは、敵将の黒田剛監督が試合後会見で「クルークスとか本当にすごい選手がいる」「彼の左足は強烈」と口にし