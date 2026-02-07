フィギュア団体戦の女子SPで圧巻の演技を披露した坂本花織(C)Getty Images現地2月6日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で、日本のエース・坂本花織が強烈な存在感を放った。女子シングル・ショートプログラム（SP）の最終滑走に登場。今季世界最高の78.88点で同種目1位になった。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！これで日本は合計23点の2位に浮上。25点