ドジャースをDFAとなったバンダを獲得する球団は(C)Getty ImagesMLBのキャンプインも間近に迫る中、ドジャースに動きがあった。救援左腕のアンソニー・バンダを、メジャー40人枠から外す措置であるDFAとした。バンダは昨季、チームトップの71試合に登板して5勝1敗、防御率3.18の成績を残しており、このまま他球団が獲得せずにウェーバーを通過する可能性は低い。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔