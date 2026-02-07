真美子さんとの結婚生活は順風満帆だ(C)Getty Imagesあまり表には出さない感情が溢れ出た。現地時間2月6日、ロサンゼルスの地元局『KNBC』で製作される人気番組『Access Hollywood』に出演した大谷翔平（ドジャース）は、2024年から始まった結婚生活に対する考えを打ち明けた。【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆う素振りも見せたパレード中の実際の様子まさにエポックメーキングな発表だった。24年2月、レ