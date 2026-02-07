衆議院選挙は選挙戦最終日です。各党の党首らは全国各地で有権者に最後の訴えを行いました。自民党・高市総裁「経済成長を作るのは人なんです。人を動かすのは希望なんです。希望がなかったらみんな動けない。前を向いて進めない。だから、私は取り組む、走る。そして大きな政策転換を皆々様にお訴えしている」中道改革連合・野田共同代表「今必要なのは右に傾く競争じゃありません。そんなポピュリズムはダメなんです。強いリーダ