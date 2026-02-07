1月30日、宮城県にある施設「ベルサンピアみやぎ泉」内のスケートリンクに、羽生結弦が5000万円超の寄付をしていたことが施設のホームページで公表された。【写真】羽生結弦が米津玄師のMVに出演！アツすぎるコラボに本人も大興奮「今回の寄付額は5420万5800円とのことです。羽生さんは、かねて練習などでこの施設を利用しており、スケートリンクの状態を気にかけていたそうです。そのため、設備の修繕を羽生さん側から提案して