日本時間７日未明に開幕したミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、大きな注目が集まるフィギュアスケート。進化を続ける競技だが、各種目の世界歴代最高得点を調べると、意外にも今大会の金メダル候補とされる注目選手がトップではなかった。（デジタル編集部）１月２６日時点で、国際スケート連合（ＩＳＵ）公認の男子の歴代最高得点は、前回北京大会を制したネイサン・チェン（米）が２０１９年に記録した３３５・３０点。