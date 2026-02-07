元放送作家の鈴木おさむ氏が７日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。昔、不良にボコボコにされたエピソードを明かした。投稿では「僕は高校２年生の時に、不良に港でボコボコにされました。４対１。木刀で５０発殴られました」と高校生の頃を回想。「あの時折れたあばら骨が未だに冬になると痛みます。今週のドラマ『ラムネモンキー』を見て。思い出す」と現在放送中のドラマ「ラムネモンキー」（フジテレビ系）になぞらえてつづった