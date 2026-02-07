ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体女子ショートプログラム（ＳＰ）で、圧巻の演技を見せた坂本花織（シスメックス）を、ロシアの若手女子選手が大絶賛だ。坂本は３回転ルッツ、ダブルアクセル（２回転半）、３回転フリップ―３回転トーループの連続ジャンプをすべて決め、流れるような演技で大歓声を浴びた。得点は今季世界最高の７８・８８点をマークし首位に。日本に１０点をもたらした。この演技に、ロシアの