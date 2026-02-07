2月7日、京都競馬場で行われた11R・アルデバランステークス（4歳上オープン・ダ1900m）は、団野大成騎乗の6番人気、ゼットリアン（牡6・栗東・吉田直弘）が快勝した。3馬身差の2着にロードプレジール（牡8・栗東・佐藤悠太）、3着にリアレスト（牡5・美浦・尾関知人）が入った。勝ちタイムは1:58.3（良）。1番人気で岩田望来騎乗、ディープリボーン（牡6・栗東・四位洋文）は7着、2番人気で北村友一騎乗、トリポリタニア（牡4