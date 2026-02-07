2月7日、京都競馬場で行われた10R・エルフィンステークス（L・3歳オープン・牝・芝1600m）は、高杉吏麒騎乗の1番人気、スウィートハピネス（牝3・栗東・北出成人）が勝利した。3/4馬身差の2着にベルサンローラン（牝3・栗東・清水久詞）、3着にアイニードユー（牝3・栗東・吉村圭司）が入った。勝ちタイムは1:33.0（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、アドマイヤシュラ（牝3・栗東・友道康夫）は、4着敗退。【京都6R】武豊スマート