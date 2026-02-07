【モデルプレス＝2026/02/07】元日向坂46の丹生明里が2月6日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を披露した。【写真】24歳元日向坂「華奢」ノースリワンピからほっそり二の腕◆丹生明里、ノースリシースルーワンピ姿公開丹生は「AKARI NIBU 2026-2027 Calendar オフショット」と記し、旅館の浴衣姿や花束を持った写真などのカレンダーのオフショットを複数枚投稿。フロントにリボンがいくつもついたブルーのシース