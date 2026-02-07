巨人の育成・田村朋輝投手（２１）が７日、宮崎・都城で打撃投手を務めた。午後から行われた屋外のフリー打撃で田村ら４人が打撃投手として登板。最速１５９キロを誇る右腕だが球速を控えめに投げたこともあり「試合と全く違う形で投げたので緊張感もありました。難しかったです」と、振り返った。打者の手前でワンバウンドし、３連続ボールの場面もあり「投げた瞬間ストライクと思った球がワンバンする。この力感でそこに投