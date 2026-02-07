◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節千葉０―２浦和（７日・フクダ電子アリーナ）浦和のＦＷ肥田野蓮治が、クラブ２７年ぶりとなる新人の開幕戦先発で今季初ゴールを決めた。１点リードの前半１２分、左サイドを突破したＭＦ松尾佑介が放ったシュートのこぼれ球を、左足で押し込み追加点。「ゴール自体はラッキーな感じですけど、（味方の）シュートに詰めることはずっと意識していたので。いいゴールが取れたと思います」と