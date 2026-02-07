Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は７日、熊本・大津町で行ってきた２次キャンプを打ち上げた。８日には今季開幕となるアウェー・いわき戦が控える。今年から指揮を執る川井健太監督（４４）は「対相手の要素を考えずに我々だけの目線でいくと、非常にいいキャンプは送れてきた。変化は確実に今、起こっていると思います」と沖縄から続いた１か月弱の中での進化を感じ取っている。選手の姿勢が、指揮官の手応えを強いものにしている