「#ママ戦争止めてくるわ」衆議院選の投票が間近に迫った2026年2月6日、この言葉がXでトレンド1位になり、「ママ戦争止めてくるわ」だけでなく、「パパも戦争止めてくるわ」「おじさんも戦争止めてくるわ」といったそれぞれの人たちの行動がＸにポストされた。Ｘにこのハッシュタグのきっかけとなる投稿をポストしたのは、作家の清繭子さん（@kiyoshi_mayuko）だ。「ママ、戦争止めてくるわ」という一文に、「#期日前投票」という