タレントで実業家の紗栄子（39）が7日、自身のインスタグラムを更新。おじで衆議院議員も務めた道休誠一郎（どうきゅう・せいいちろう）さんが死去したことを報告した。72歳だった。紗栄子は本名の「道休紗栄子」名義で文章を投稿。青空の写真とともに「私事で恐縮ではございますが、叔父であり、衆議院議員を一期間務めました道休誠一郎が急逝いたしました」と道休さんが亡くなったことを明かした。「生前は公の立場におい