俳優の桜井日奈子（28）が6日、自身のインスタグラムを更新。スタイル際立つタイトドレス姿を披露した。【写真】「お尻セクシー」ボディラインあらわなタイトドレス姿を披露した桜井日奈子桜井は「『Beauty of the year 2026』のヘア部門を受賞させていただきました」と報告し、授賞式でのオフショットをアップ。体のラインが際立つ真っ赤なピタッとドレスを身にまとい、圧巻スタイルを披露している。受賞について「髪を褒め