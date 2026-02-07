1964年10月16日、中国初の核実験で立ち上ったきのこ雲（新華社＝共同）【ワシントン共同】ディナノ米国務次官（軍備管理・国際安全保障担当）は6日、スイス・ジュネーブで開かれた国連の軍縮会議で演説し、中国が2020年6月22日に秘密裏に爆発を伴う核実験をしていたとの分析を明らかにした。包括的核実験禁止条約（CTBT）違反になると認識し、発覚しないよう隠蔽措置を講じたとも指摘した。中国が最後に核実験をしたのは1996年だ