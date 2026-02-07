TBS山形純菜アナウンサー（31）が7日までにインスタグラムを更新。ミニスカ＆ブーツのカジュアルコーデを公開し、話題となっている。山形アナは「ずーっと行きたかった場所に!海鮮丼もソフトクリームも美味でした〜」と報告し、神奈川県・漁港の駅totoco小田原でのショットを投稿。山形アナはミニスカートにロングブーツ、黒いタイツのカジュアルコーデに身を包み、ソフトクリームや海鮮といった、現地のグルメを満喫している。こ