◆ソフトバンク春季キャンプ（7日、筑後）ソフトバンクの王貞治球団会長（85）が、17年目のシーズンに臨む今宮健太内野手（34）の仕上がりに太鼓判を押した。今宮は今月中旬まで調整を任されているS組のため、若手中心のC組などと福岡県筑後市のファーム施設で調整中。視察した王会長は「この時期にしては、ものすごく上出来。本人の今年に懸ける気持ちが表れている」と目を見張った。昨季は左ふくらはぎなどのけがが相次