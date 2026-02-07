Ïª½ÐÅÙ¹â¤á¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#2i2(¥Ë¡¼¥Ë)¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅ·±©´õ½ã(¤¢¤Þ¤¦¡¦¤­¤¹¤ß)¤¬?¥ÉÇ÷ÎÏ¥­¥ã¥Ð¾î?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£FOD SHORT¥É¥é¥Þ¡ÖÎá¾î¤ÏÌë¤ÎÄ³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ±é¤¸¤ëºâÈ¶Îá¾î¡¦É´¹ç»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤ä¤¯¡¢¥­¥ã¥Ð¾î¤Î°ªÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·±©¡£¡Ö°ª¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¤â¿Í¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¦¡¢¤±¤ì¤É¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ø¤ÎÇº¤ß¤â¤¢¤ë¡¢»ä¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Âô»³¤¢¤ë»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¥¤