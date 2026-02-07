山形県警察本部によりますと、7日午後3時ごろ、村山市の東北中央自動車道・村山トンネルの上り車線で車10数台が絡む交通事故が発生しました。ケガ人は複数いるということですが、いずれも軽傷とみられるということです。この事故に伴い、東北中央自動車道は村山本飯田IC～村山名取ICの上り線で通行止めが続いています。