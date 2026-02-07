２０１５年、和歌山・紀の川市で当時小学５年生の男の子が自宅近くで遊んでいたところ、刃物で刺され殺害されました。犯人は当時近くに住んでいた中村桜洲受刑者。事件から１１年が経ち、今回、息子を亡くした父が受刑中の加害者と初めて面会することになりました。ＭＢＳの取材班は遺族・受刑者双方から取材許可を得て面会に同行。果たして、謝罪の言葉は聞かれたのか。そして２人は何を語ったのでしょうか？「本当の苦しみ