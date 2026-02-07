2月7日午後、新潟県魚沼市の住宅敷地内の雪の中から78歳の女性見つかりました。女性はその場で死亡が確認されました。警察は除雪中の事故の可能性があるみて捜査しています。 死亡したのは、魚沼市大沢に住む横山ミヨさん(78)です。7日午後1時半過ぎ、横山さんの家族が、横山さんの姿が見えないことから警察署を訪れ「姿が見えない。除雪中に雪に巻き込まれたかも」などと届け出ました。消防などが横山さん宅の敷地内を捜索したと