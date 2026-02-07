ミラノ・コルティナ五輪、スキー・フリースタイル日本代表の古賀結那選手が現地6日、スロープスタイル公式練習を終え本番への意気込みを語りました。オリンピック初出場の古賀選手は、この日の練習でジャンプなどを調整。「ジャンプはスピードが難しいので不安。でも(本番で)自分のやりたいルーティンはできるかなと」と手応えを語りました。現地7日には女子スロープスタイルの予選が行われます。本番へ向けて今の心境を問われると