元巨人、レッドソックスの上原浩治氏が７日、自身のＳＮＳを更新。インスタグラムには「マジいってぇ〜ぶつけました…皆さんも一度は経験してるっしょ！？幸い、ちょっと腫れただけですみました」と記し、右足薬指が赤紫色に腫れた写真を投稿した。Ｘ（旧ツイッター）には「机の角にぶつけました！でも、あるあるっしょ！？」と打ち明けた上原氏。場合によっては骨折に至ることもあるだけに、フォロワーからは「大丈夫ですか