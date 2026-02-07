8日は冬型の気圧配置が強まり、県内は厳しい冷え込みが予想されています。警報級の大雪となる可能性もあり、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。7日はすべての観測地点で氷点下の冷え込みとなった県内。気象台によりますと8日は更に厳しい冷え込みが予想されており、 予想最高気温は金沢・輪島ともに0度と今シーズン初めての真冬日となる可能性があります。8日夕方6時までに予想される24時間に降る雪の量は、多いと