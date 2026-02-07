【モデルプレス＝2026/02/07】俳優の中野英雄が2月7日、自身のInstagramを更新。息子である俳優の仲野太賀の誕生日を祝福した。【写真】中野英雄が公開 仲野太賀のオフ感あふれる祝福ショット◆中野英雄、仲野太賀の誕生日祝福中野は「太賀 お誕生日おめでとう」とこの日に33歳の誕生日を迎えた仲野を祝福。風船やバースデーケーキでデコレーションされた仲野の満面の笑顔のショットを公開し、「まだまだ撮影は長いですが頑張って