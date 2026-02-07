【モデルプレス＝2026/02/07】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が2月6日、自身のInstagramを更新。ぱっつん前髪のオフショットを公開し、話題となっている。【写真】22歳KPOP美女「ビジュ天才」絶賛の声相次いだ雰囲気ガラリショット◆IVEレイ、ぱっつんで雰囲気ガラリレイは、ハイトーンが印象的なぱっつん前髪のロングヘア姿を披露。これまでは前髪を横に流して額を出したヘアスタイルだったが、雰囲気がガラ