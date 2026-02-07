駅や電車内でのマナーは、多くの通勤・通学者が日々気にしていることの一つだ。一般社団法人日本民営鉄道協会が実施した「駅と電車内のマナーに関する調査」では、「乗降時のマナー（駆け込み乗車、乗車列への割り込み等）」が、利用者の不満としてあげられている。混雑する時間帯ほど、ちょっとした行動がトラブルにつながりやすいことがうかがえる。関西から上京して約5年が経ち、都内へ通勤している中村翔太さん（仮名・30代）