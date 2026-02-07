JR西日本岡山支社 強い冬型の気圧配置の影響で、JRは７日夜から８日にかけて一部区間の列車の運転を見合わせます。瀬戸大橋線の快速マリンライナーは、岡山発は午後６時42分発以降、児島駅までの運転となります。高松発のマリンライナーは、午後６時40分以降、高松～児島間が部分運休します。岡山発の特急南風は午後７時５分発から、特急しおかぜは午後７時35分発から、四国方面への運転を見合わせます。 ８