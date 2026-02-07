香川県出身の脚本家の作品や県内で撮影した作品などを上映する「さぬき映画祭」が７日開幕しました。 今年で20回目で、開会式会場の高松市のレクザムホールには約600人が集まりました。 香川県のアマチュア作家を対象にした「シナリオコンクール」の受賞者が発表され、鈴木啓太さん（38）の「オオハシ」が大賞に選ばれました。 そして2024年のコンクールで大賞を獲得し、東かがわ市などで撮影された「