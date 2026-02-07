【来週の注目材料】11日に発表延期の米雇用統計 11日に元々6日に発表予定であった1月の米雇用統計、13日に元々11日に発表予定であった1月の米消費者物価指数(CPI)が発表されます。今後の米金融政策についての注目が集まる中、米FRBの2大命題(デュアルマンデート)である雇用の最大化と物価の安定に絡んで注目度の高い二つの指標が相次いで発表される形となります。 米雇用統計は非農業部門雇用者数(NFP)の市場予想