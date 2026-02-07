CASC（中国航天科技集団）は2026年2月7日、酒泉衛星発射センターから「長征2号F」ロケットを打ち上げ、再使用型試験宇宙機を軌道に投入しました。今回の飛行は同宇宙機にとって4回目のミッションとなります。【関連リンク】直近のロケット打ち上げ情報リスト打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征2号F（再使用型試験宇宙機）・ロケット：長征2号F/T（Long March 2F/T）・打ち上げ日時：日本時間 2026年2月7日1