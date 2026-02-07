「楽天キャンプ」（７日、金武）メジャー通算４４勝の新外国人ホセ・ウレーニャ投手（３４）＝前エンゼルス＝が今キャンプで初めてブルペンに入った。「すごくいい感じでした。暑くも寒くもなく、いい条件で投げられた。思ったよりもボールが動いていたのでよかった」と振り返った。この日は変化球を交えて２５球。「スライダー、ツーシーム、カーブ、スプリットを多めに投げた。カットボールは今後、投げる」と話した。投