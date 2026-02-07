楽天の野手最年長・鈴木大地内野手（36）が7日、ライブBP（実戦形式の打撃練習）で5本の安打性を放った。対戦した藤井、津留崎、荘司から広角に打ち分け「出ないよりは数多く出た方が良いと思うので、そういう意味ではすごく前向きには捉えています」と笑顔を見せた。若手時代から練習の虫として知られるベテランは例年と変わらず、全体練習後も精力的にバットを振り、「開幕にベストに合わせればいいという立場でもない。調整