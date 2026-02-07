自宅のお風呂にはない特別な癒しの場、そして交流の場として今も愛される「銭湯」は、日本独自の文化です。銭湯の魅力をさらに多くの人に発信するべく、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合は、2026年2月28日まで「WELCOME！SENTOキャンペーン」を開催中。都内の63施設で使える割引クーポンが、様々な場所で配布されています。見つけたら即ゲットすべし25年9月から配布を開始している、国内外の観光客に向けた、都内銭湯の割引入浴券