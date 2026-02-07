石破茂前首相が７日、Ｘに動画投稿。衆院選が選挙戦最終日を迎えたことを聞かれると、「今度の選挙は、みんなが調子のええこと言いよるけども、やっぱりきちんとした、減税するだったら財源はなに？」と切り出した。「どっちにしたって医療、年金、介護の金はかかる。どうしていくか、きちんと訴えていかんといけんと思っております」と述べた。「今度の選挙は、ＳＮＳとかねスローガンとかね、そんなことばっかり」とも。「