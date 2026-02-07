「第５８回ＮＨＫ福祉大相撲」（７日、両国国技館）初場所で１２勝を挙げ、優勝決定戦で安青錦に惜しくも敗れた熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が、恒例のお楽しみ歌くらべコーナーに登場した。冒頭でＳＴＵ４８と「恋するフォーチュンクッキー」を歌唱。時折振り付けを加えるサービス精神も発揮した。ソロではウルフルズ「バンザイ」を熱唱した。同部屋の伯乃富士と昨年ロンドン公演での思い出の写真を紹介し、仲の良さを伺