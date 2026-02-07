女優の浜辺美波（25）が6日、TBS「A-Studio+」（金曜後11・00）にゲスト出演。俳優の赤楚衛二（31）について語った。今回は、アイドルグループKis−My−Ft2の藤ヶ谷太輔が、赤楚を取材。赤楚は「浜辺ちゃん」と呼んでいる一方で、浜辺からは「衛二」と言われているという。2人は20年公開の映画「思い、思われ、ふり、ふられ」で初共演。当時、浜辺は敬語だったが、共演を重ねて親交を深めるように。浜辺は「久しぶりに会った