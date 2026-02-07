オリックス・岸田監督は7日、8日の午後に予定していた春季キャンプ初の紅白戦を10日に延期する方針を明かした。「きっと寒すぎるんで。ちょっと危険なんで」当初の予定では5日のライブBPに登板した投手陣が登板などが予定されていた。初の紅白戦9日の休日を挟んだ第3クール初日となる。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場する曽谷、宮城の今キャンプ初のライブBP登板は当初の方針通りに行われる予定だ。